Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.

“К передовым подразделениям 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сведенные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование российских оккупационных войск несмотря на официальные заявления о прекращении огня продолжает подготовку мероприятий по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

В частности, в течение Новогодних и Рождественских праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения потерь личному составу Объединенных сил.

Кроме того, разведывательные группы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений Объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.