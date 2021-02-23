Для усиления позиций оккупантов на Донбассе на передовую прибыло очередное снайперское подразделение вооруженных сил России.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

“Командование ВС РФ продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях для поддержания боеспособности оперативной группировки российских оккупационных войск”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства.

Кроме того, с начала этого месяца на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Российской Федерации ввезено более 2,3 тыс. тонн горючего. В то же время осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов.