На Донбассе боевик с ножом напал на украинского военного

В среду, 24 февраля, недалеко от населенного пункта Чермалык Донецкой области боевик так называемой "ДНР" пытался проникнуть на украинские позиции и ранил украинского воина.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Известно, что боевик совершил нападение на украинского военного, который нес дежурство на наблюдательном посту. В ходе задержания противник нанес военнослужащему легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

Кроме того, 24 февраля оккупанты совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. В пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного – из стрелкового оружия.

“О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ”, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня врезультате обстрела российско-оккупационных войск в Луганской области погиб мирный житель.