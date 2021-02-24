На Донбассе боевик с ножом напал на украинского военного

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Известно, что боевик совершил нападение на украинского военного, который нес дежурство на наблюдательном посту. В ходе задержания противник нанес военнослужащему легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.
Кроме того, 24 февраля оккупанты совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. В пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного – из стрелкового оружия.
“О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ”, – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня врезультате обстрела российско-оккупационных войск в Луганской области погиб мирный житель.
- 23 февраля на Донбассе в результате обстрела российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий. Еще двое получили ранения (в частности, одного из воинов ранил вражеский снайпер).