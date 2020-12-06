Об этом он сообщил во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины.
“Сегодня 133-й день, как объявлено прекращение огня на Донбассе, продолжается самое длительное с начала войны перемирие, количество обстрелов уменьшилось в пять раз, боевые потери среди военных уменьшились в десять раз, ранений меньше в десять раз”, – заявил Владимир Зеленский.
По его словам, в этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский военный.
- Президент Владимир Зеленский поздравил военных, ветеранов, волонтеров с Днем Вооруженных сил Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский исключил сокращения расходов на оборону.