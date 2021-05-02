На Донбасі бойовики 12 разів порушили режиму припинення вогню, одного військового поранено

Про це повідомляє штаб ООС.

Також зазначається, що ворог тричі відкривав вогонь у бік позицій наших захисників неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

“Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, – повідомили в штабі.

Крім того, неподалік Новгородського бойовики двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, біля Водяного – застосували підствольні гранатомети, а в передмісті Талаківка – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.

Також противник з безпілотного літального апарату скинув осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь”, – йдеться у зведенні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Впродовж 23 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.