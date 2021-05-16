За минулу добу, 15 травня, проросійські бойовики 16 разів обстріляли українські позиції у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зокрема, збройні формування Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем обстріляли Водяне, а в районі Пісків застосували ще й стрілецьку зброю.

Поблизу Новгородського проросійські бойовики також двічі застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів. Мінометний вогонь відкривали і в районі Широкиного та Невельського.

Також обстріли зафіксували біля населених пунктів Старогнатівка, Опитне, Гладосове та Мар’їнка. Окупанти застосовували гранатомети, озброєння бойової машини піхоти, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. На всі обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що напередодні один військовослужбовець зі складу ООС отримав поранення.

“Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний”, – йдеться у повідомленні.

З початку неділі, 16 травня, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню – бойовики зі стрілецької зброї відкрили вогонь біля Новотошківського.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.