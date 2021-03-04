За сутки, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный ранен.

Об этом сообщает штаб ООС.

Пророссийские боевики снова открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов они сделали несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций около Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинских защитников обстреляли из стрелкового оружия.

Сообщается также, что один украинский военный ранен.

“Недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции наших защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины”, – говорится в сообщении.

Бойца доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.