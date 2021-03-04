Об этом сообщает штаб ООС.
Пророссийские боевики снова открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов они сделали несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций около Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинских защитников обстреляли из стрелкового оружия.
Сообщается также, что один украинский военный ранен.
“Недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции наших защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины”, – говорится в сообщении.
Бойца доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
- Ранее сообщалось, что 1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.