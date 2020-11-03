С начала суток, 3 ноября, пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец ранен.

Об этом сообщает штаб ООС.

“С начала текущих суток, 3 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета. Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное”, – говорится в сообщении.

Также в результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение, сейчас он в состоянии средней тяжести.