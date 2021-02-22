Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт вблизи шахты "Бутовка". В результате один боец ​​погиб, еще один - ранен.

Об этом на пресс-конференции сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

По словам Хомчака, боевики дважды выстрелили из станкового противотанкового гранатомета. Военному оказали медицинскую помощь, но он не выжил.

“В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен”, – сказал он.

Ситуация на Донбассе

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

В частности, 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески результате обстрела погиб военный ВСУ.

20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.

21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.

25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.

2 февраля в районе населенного пункта Торецкое снайпер боевиков смертельно ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины.

6 февраля в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.

11 февраля боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.

12 февраля на Донбассе, вблизи Павлополя, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

14 февраля вблизи Новолуганского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных ВСУ.