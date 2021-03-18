Сегодня, 18 марта, пророссийские боевики обстреляли украинские позиции у населенного пункта Южное на Донбассе. Погиб военный ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ “Север”.

“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, – говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение – ему оперативно оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не смогли.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.

6 марта было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Оккупанты трижды проигнорировали запросы Украины о введении “тишины”.

1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.