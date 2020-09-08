На Донбассе боевики один раз открывали огонь

В зоне боевых действий на Донбассе 7 сентября боевики один раз нарушили мирные договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020. Обошлось без боевых потерь среди личного состава Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, боевики из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета совершили одиночные выстрелы в сторону позиций украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Также, как отметили в штабе, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас работы проводят на 42 объектах.