На Донбассе боевики один раз открывали огонь

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Так, боевики из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета совершили одиночные выстрелы в сторону позиций украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
Также, как отметили в штабе, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас работы проводят на 42 объектах.
Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.
Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.
Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- 5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области). Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.
- 6 сентября боевики устроили провокацию у н.п. Шумы в Донецкой области, где главарь “ДНР” угрожал открыть огонь по позициям ООС.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.
- Из-за заявления Пушилина Украины созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.