Covid-19 Украина

обновлено 08.09.2020 в 07:02

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На Донбассе боевики один раз открывали огонь

В зоне боевых действий на Донбассе 7 сентября боевики один раз нарушили мирные договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020. Обошлось без боевых потерь среди личного состава Объединенных сил.

Вторник, 8 сентября 2020, 08:33

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, боевики из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета совершили одиночные выстрелы в сторону позиций украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Также, как отметили в штабе, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас работы проводят на 42 объектах.

Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.

Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.

Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Теги: бойовики на Донбасі, штаб ООС

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