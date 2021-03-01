За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ погиб.

Об этом сообщает штаб ООС.

“Неподалеку населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрелов противника погиб один украинский воин”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено средствами РЭБ. Вблизи Верхнеторецкий оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов. Всего за прошлые сутки поддерживаемые Россией силы семь раз нарушили режим прекращения огня.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.