С начала суток 5 ноября пророссийские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, один боец ранен.

Об этом сообщает штаб ООС.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Старогнатовки противник применил стрелковое оружие. На участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда – минометы калибра 82 миллиметра. Кроме того, неподалеку от Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Также два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” недалеко от Попасной: противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17.

В результате один украинский военный получил осколочные ранения, сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.