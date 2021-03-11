За прошедшие сутки, 10 марта, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов смертельное ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” (в пригороде поселков Южное и Троицкое) оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” (недалеко от Авдеевки и Водяного) враг обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, оккупанты совершили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

“В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника”, – сообщили в штабе.

Отмечается, что на дерзкие действия противника украинские воины открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований России сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК (Совместного центра по контролю и координации).

Также 10 марта было зафиксировано проведение врагом инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений ВСУ на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калиново.

По состоянию на 7:00 утра, 11 марта, обстрелов на Донбассе не фиксировали.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. В частности, 6 марта было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Оккупанты трижды проигнорировали запросы Украины о введении “тишины”.

1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.