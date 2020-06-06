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На Донбассе двое украинских защитников получили ранения

Из-за обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе ранения получили два украинских защитника.

Суббота, 6 июня 2020, 07:56

Иллюстративное фото

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” против защитников Авдеевки враг задействовал 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Павлополя и Опытного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинских защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты возле Широкино – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

 

  • 2 июня незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ООС с жилых кварталов населенных пунктов в Донецкой области.
Теги: ООС, ранение, Донбас, РФ

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