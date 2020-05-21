Об этом сообщает пресс-служба ООС.
“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы.
Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.
“Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются”, – добавили в ООС.
- Ранее сообщалось, что в районе поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона “Луганск-1” полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.