Сегодня, 21 мая, на Донбассе в результате попадания мины оккупантов в грузовой автомобиль ВСУ погиб украинский защитник, еще пятеро получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы.

Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

“Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются”, – добавили в ООС.