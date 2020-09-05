За прошедшие сутки, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия. На провокации врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В то же время, на Донбассе продолжается ликвидация пожаров.

“Подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава”, – отметили в ООС.

Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.