Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия. На провокации врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Отмечается, что боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.
С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
В то же время, на Донбассе продолжается ликвидация пожаров.
“Подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава”, – отметили в ООС.
Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.
- В Новоайдарском районе Луганской области погиб украинский военный — старший лейтенант Владимир Рудик. Об этом сообщили спустя 3 дня после его смерти.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.