На Донбассе пятнадцатый день без потерь и ранений, – ООС

За минувшие сутки, 9 августа, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии. При этом уже пятнадцатые сутки подряд среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В частности, 2 враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксировано возле Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Кроме того, вчера отмечено еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.