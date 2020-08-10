Covid-19 Украина

обновлено 10.08.2020 в 08:02

Всего:

80949(+0)

Болеют:

35080(+0)

Выздоровели:

43972(+0)

Умерло:

1897(+0)

09:02 Из-за политики Трампа и налогов рекордное количество людей отказывается от гражданства США
08:03 Сегодня в западных и центральных областях ожидаются дожди
01:28 Протесты в Беларуси: Тихановская обратилась с призывом к силовикам
00:52 «Слуга народа» Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах
00:37 Кордоны милиции, стычки и задержания: как в Минске проходят протесты

09 августа

23:54 Протесты в Беларуси: милиция встала на сторону людей в двух городах
23:17 В Германии разрешат воссоединиться парам, которых разлучил коронавирус
23:16 В Минске заблокировали часть станций метро
22:52 В Беларуси обновили данные ЦИК: за Лукашенко 81%
22:37 В Беларуси перестали работать сайты сайты крупных СМИ
21:24 Съемки сериала «Друзья» отложили на «неопределенное время»
20:51 В Twitter рассматривают возможность покупки TikTok
20:24 В порт Южный зашло греческое судно: у половины экипажа обнаружили COVID-19
19:59 Основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш второй раз женился: фото
19:55 К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 8 областей
19:39 Актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз
18:55 Лукашенко: Молодежь – в поле на трудовое перевоспитание!
18:37 Передислокация американских войск связана со сдерживанием России
18:14 SkyUp открыла продажу билетов на полеты с октября по март
18:10 После взрыва в Бейруте министр информации Ливана ушла в отставку
17:48 В центре Харькова произошла перестрелка в такси: фото
17:36 Авиакомпания Lufthansa с сентября восстановит рейсы Мюнхен – Киев
17:16 В Беларуси задержали переводчицу польского журналиста, ее будут судить
15:31 В Бразилии объявили траур по жертвам коронавируса
15:03 Компании Илона Маска получили 4,9 млрд долларов из госбюджета США
14:09 И.о. мэра Луцка заразился COVID-19

На Донбассе пятнадцатый день без потерь и ранений, – ООС

За минувшие сутки, 9 августа, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии. При этом уже пятнадцатые сутки подряд среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Понедельник, 10 августа 2020, 08:30

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В частности, 2 враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксировано возле Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Кроме того, вчера отмечено еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

  • Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
  • По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.
Теги: бойовики на Донбасі, Война на Донбассе, огонь, ООС, перемир'я, порушення перемир'я, Донбас, РФ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться