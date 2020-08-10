На Донбассе пятнадцатый день без потерь и ранений, – ООС

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
В частности, 2 враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксировано возле Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Кроме того, вчера отмечено еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.
Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.