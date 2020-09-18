В пятницу, 18 сентября, на Донбассе во время тушения пожара получил ранение один украинский военнослужащий. Инцидент произошел из-за подрыва неизвестного устройства.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие Вооруженных сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь”, – говорится в сообщении.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили договоренности о режиме “тишины”, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций.

Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал украинских военных из подствольного гранатомета. А вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.

На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

“Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года”, – отметили в штабе.