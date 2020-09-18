Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие Вооруженных сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь”, – говорится в сообщении.
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили договоренности о режиме “тишины”, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций.
Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал украинских военных из подствольного гранатомета. А вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.
На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.
“Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года”, – отметили в штабе.
- 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Сначала оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.
- Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Вечером незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
- Офис президента, глава украинской делегации в ТГК Леонид Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называли эти инциденты “провокациями”.