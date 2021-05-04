Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.
Встановлено, що 69-річний місцевий житель разом із дружиною прибирали на кладовищі. Під час виконання робіт стався вибух. Чоловік отримав травми, несумісні із життям.
Усіх відвідувачів кладовища евакуювали. Наразі територію досліджують вибухотехніки.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.