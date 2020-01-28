Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, три обстрела по нашим позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”: дважды вблизи Лебединского (из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), вблизи Березовой (из гранатометов различных систем).

Кроме того, шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: неподалеку Новолуганского (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), в районе населенного пункта Ореховое (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также четыре раза рядом с Новотошковским (из минометов калибра 120 мм – 26 мин, 5 мин с 82-мм миномета и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

Подчеркивается, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два украинских защитника получили боевые ранения.