На Донбассе подорвались трое украинских военных, двое – погибли

Об этом сообщили в штабе ООС.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Кроме того, в штабе сообщили о ранении еще одного военного возле населенного пункта Пески в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия. Раненому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
“О действиях российско-оккупационных войск сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – говорится в сообщении.
Напомним, что в субботу, 6 февраля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили серию обстрелов. Ранения получили двое украинских защитников.
- 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески в результате обстрела погиб военный ВСУ.
- 20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.
- 21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.
- 25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.
- 4 февраля в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе получил ранения украинский военнослужащий.