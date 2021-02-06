На Донбассе подорвались трое украинских военных, двое – погибли

В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Кроме того, в штабе сообщили о ранении еще одного военного возле населенного пункта Пески в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия. Раненому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

“О действиях российско-оккупационных войск сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 6 февраля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили серию обстрелов. Ранения получили двое украинских защитников.