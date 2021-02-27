На Донбассе подорвался украинский военный

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки “Север”.

Отмечается, что военнослужащий в результате взрыва получил ранения. Ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

“На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются”, – говорится в сообщении.

Напомним, что 26 февраля боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня, в частности применяли запрещенное вооружение. В результате обстрела семь военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое — боевые травмирования. Вблизи Невельского украинский воин подорвался на неизвестном взрывном предмете, в результате чего получил осколочные ранения.