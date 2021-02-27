Covid-19 Украина

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На Донбассе подорвался украинский военный

В субботу, 27 февраля, вблизи населенного пункта Луганское Донецкой области украинской боец ​​подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия.

Суббота, 27 февраля 2021, 14:07

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки “Север”.

Отмечается, что военнослужащий в результате взрыва получил ранения. Ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

“На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются”, – говорится в сообщении.

Напомним, что 26 февраля боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня, в частности применяли запрещенное вооружение. В результате обстрела семь военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое — боевые травмирования. Вблизи Невельского украинский воин подорвался на неизвестном взрывном предмете, в результате чего получил осколочные ранения.

  • Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация от COVID-19.
Теги: боєць, війна, раненые, Луганське, Донбас, мина

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