Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, його завдання було – отримати інформацію про розташування, а також сили й засоби українських військових.

“Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик – уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної “ДНР”. На посадах “старшого розвідника” та “стрільця-помічника гранатометника” чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток самопроголошеної республіки “ДНР” та посвідчення “Общественной организации ветеранов Новоросии”.

Під час попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

“Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – повідомляє Служба безпеки.

Наразі триває досудове розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об’єднаних сил, ОТУ “Схід” та військовою контррозвідкою СБУ.

  • Раніше повідомлялося, що під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі Донецької області Служба безпеки України викрила десятьох учасників незаконних збройних формувань.