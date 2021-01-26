Об этом проинформировали в пресс-службе украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.
“Сегодня, 26 января, около 19.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасной получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.
Информируют, что военный в тяжелом состоянии, ему оказана медицинская помощь.
Украинская сторона отреагировала нотой в СММ ОБСЕ.
Вчера, 25 января, тяжелое ранение получил украинский защитник в районе Золотого.
- 21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.
- 20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.
- 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески в результате обстрела погиб военный ВСУ.