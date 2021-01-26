Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента ранен боец.

Об этом проинформировали в пресс-службе украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

“Сегодня, 26 января, около 19.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасной получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Информируют, что военный в тяжелом состоянии, ему оказана медицинская помощь.

Украинская сторона отреагировала нотой в СММ ОБСЕ.

Вчера, 25 января, тяжелое ранение получил украинский защитник в районе Золотого.