Сегодня, 14 января, в результате обстрелов боевиков на Донбассе были ранены два украинских защитника.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”: неподалеку Новотроицкого и Марьинки (из стрелкового оружия), вблизи населенного пункта Невельское (из крупнокалиберных пулеметов).

Кроме того, пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: рядом с Луганским (из станковых противотанковых гранатометов), трижды в районе населенного пункта Ореховое (из артиллерийских систем 122 калибра – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм – 28 мин, с 82-мм миномета – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы) и вблизи Крымского (с миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов).

Отмечается, что сегодня в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.