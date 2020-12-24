Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что большинство провокаций зафиксировано в зоне ответственности оперативно-тактической группы “Восток”. В районе Водяного противник четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
На этом же направлении в районе Красногоровки украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройства. Его госпитализировали с ранениями, жизни ничего не угрожает.
Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Север” у населенного пункта Шумы противник вел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате один боец получил огнестрельное ранение. Его доставили в медицинское учреждение.
Также сообщается, что на многочисленные обстрелы украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ.
- Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий попал в плен российско-оккупационных войск на Донбассе. Его отсутствие обнаружили 17 декабря.