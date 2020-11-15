За сутки 14 ноября на Донбассе пророссийские боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“В районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье. На этом участке одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки”, – говорится в сообщении.

Украинские военные дали ответ боевикам, после чего режим тишины был восстановлен. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.