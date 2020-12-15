Оккупационные войска проводят военные сборы при участии российских офицеров в ОРДЛО.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боевую подготовку.

Так, на этой неделе на временно оккупированных территориях проводятся военные сборы. В них принимают участие офицеры армии России.

“Противником одновременно проводятся собрания с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений. Для оказания методической помощи и с целью контроля за качеством проведения занятий […] прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ”, — говорится в сообщении.