Сегодня, 10 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим тищины и открыли прицельный снайперский огонь по украинским позициям. В результате ранен боец ВСУ.

Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки “Восток” на своей странице в Facebook.

“Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение”, – говорится в сообщении.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Отмечается, что на прицельный выстрел боевиков украинские защитники “предоставили адекватный ответ”.

“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – сообщили в оперативно-тактической группировке.