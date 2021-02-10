Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки “Восток” на своей странице в Facebook.
“Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение”, – говорится в сообщении.
Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
Отмечается, что на прицельный выстрел боевиков украинские защитники “предоставили адекватный ответ”.
“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – сообщили в оперативно-тактической группировке.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе получил ранения украинский военный. Он попал под обстрел у Новомихайловки.