В понедельник, 23 февраля, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие выстрела вражеского снайпера был ранен украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток”.

Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.