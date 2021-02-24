Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток”.
Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- Ранее стало известно, что 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт вблизи шахты “Бутовка”. Вследствие один боец погиб, еще один был ранен.
- 22 февраля в районе Авдеевки на Донбассе от осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ наемниками РФ, погиб боец 72-й отдельной механизированной бригады Сергей Петраускас.