Сегодня на Донбассе вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Снайпер открыл огонь около 9:30 утра.

“Сегодня, 11 февраля, около 9:30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации”, – сказано в сообщении.

Украинской стороной СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) направлена соответствующая нота миссии ОБСЕ.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

В частности, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия, в результате чего получил огнестрельное ранение украинский воин.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.