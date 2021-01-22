В четверг, 21 января, российский снайпер в зоне проведения операции Объединенных сил застрелил украинского военного.

Об этом сообщает пресс-служба Командование морской пехоты ВМС ЗСУ в Facebook.

Снайпер оккупантов открыл огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

“21 января вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 20 января, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен украинский военнослужащий.