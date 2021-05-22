У суботу, 22 травня, внаслідок ворожого снайперського вогню на Донбасі поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

“Сьогодні, 22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – важкий.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.