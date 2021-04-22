У четвер, 22 квітня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.

Про це поінформували в прес-центрі Оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ “Північ”, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення, не сумісне з життям. Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання “Північ” висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – зазначається в повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ було повідомлено представникам ОБСЄ.

На місці події наразі працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню”, – зазначається в повідомленні.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.