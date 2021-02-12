Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки “Восток”.
“Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки” Восток”, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.
Военного госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
- Накануне боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.
- В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.