На Донбассе, в районе н. п. Павлополь, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки “Восток”.

“Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки” Восток”, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

Военного госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.