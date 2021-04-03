В субботу, 3 апреля, на Донбассе вследствие подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве погиб украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Это произошло недалеко от населенного пункта Шумы (Донецкая область).

“Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого боевое травмирование несовместимое с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Всего с начала суток российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Так, в районе оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от населенного пункта Пески российские оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки и Водяного враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации, – ред.) сообщила представителям ОБСЕ.

Как известно, 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.