В субботу, 20 марта, в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.

Так, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Водяное, враг совершил обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем.

По позициям украинских воинов в пригороде Лебединского оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино – вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ уведомлены представители ОБСЕ.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.

6 марта было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Оккупанты трижды проигнорировали запросы Украины о введении “тишины”.

1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.