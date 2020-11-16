Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Отмечается, что 16 ноября 2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении суицида 21-летним военнослужащим при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).
Правоохранители установили, что военный был убит и преступление пытались скрыть.
“По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец”, — отметили в ОГП.
По информации Офиса, военный признал свою вину и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.
“Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении”, — отметили в Офисе.
- В августе в Новоайдарском районе Луганской области погиб украинский военный – старший лейтенант Владимир Рудик. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием.