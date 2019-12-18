Сегодня, 18 декабря, на Донбассе в результате обстрелов боевиков был ранен один украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 4 раза. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, один обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” рядом с Новолуганским. Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: недалеко от населенного пункта Березовое (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), у Водяного (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), вблизи Марьинки (из стрелкового оружия).

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель, который по дороге в больницу скончался.