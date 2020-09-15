Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5 получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

“Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих – полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский”, – говорится в сообщении.

Обоих раненых доставили в больницу города Торецк, их состояние – стабильное, удовлетворительное.

Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Отмечается, что сейчас идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которая есть на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.