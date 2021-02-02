Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.
Украинскому военному оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, однако ранение было слишком серьезным. Боец умер в лечебном учреждении.
“Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину”, – говорится в сообщении.
В штабе ООС #Буквам подтвердили информацию о смерти военного. Все обстоятельства выясняются. Подробная информация будет доступна позже.
- 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески в результате обстрела погиб военный ВСУ.
- 20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.
- 21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.
- 25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.