Во вторник, 2 февраля, в районе населенного пункта Торецк снайпер боевиков тяжело ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Украинскому военному оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, однако ранение было слишком серьезным. Боец умер в лечебном учреждении.

“Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС #Буквам подтвердили информацию о смерти военного. Все обстоятельства выясняются. Подробная информация будет доступна позже.