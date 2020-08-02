Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских воинов с начала недели не было.
“С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. В течение уходящей недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они носили провокационный характер и имели единую цель – открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения ВСУ в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы”, – подчеркивают в штабе.
Факты вооруженных провокаций зафиксировали как в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, так и “Север”.
Выстрелы в разные дни недели раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески.
Враг в основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегал и к провокациям, используя гранатометы.
“Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские воины в течение недели на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – говорится в сообщении.
С начала этих суток на участках ответственности сил ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.
В штабе подчеркнули, что подразделения из состава Объединенных сил “готовы к адекватному реагированию”.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий началось с 00:01 понедельника, 27 июля. Оно было нарушено противником уже через 20 минут после начала прекращения огня.
- Наблюдатели СММ ОБСЕ в Донбассе зафиксировали с 00:01 27 июля 225 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений: 44 взрывы, 1 неопределенный боеприпас, пролетел, и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.