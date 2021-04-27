У понеділок, 26 квітня, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув український військовослужбовець Іван Ковальовський.

Про це повідомили у Городенківській міській раді Івано-Франківської області.

“Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича “Африка”, який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил інформації про смерть українського військового немає. Згадується лише про одного бійця, який 26 квітня отримав осколкове поранення.