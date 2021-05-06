Унаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил російськими окупаційними військами сьогодні, 6 травня, загинув ще один український військовий.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування “Схід” на сторінці у Facebook.

Внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець отримав смертельне вогнепальне кульове поранення. Підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Українська сторона вже проінформувала про інцидент представників ОБСЄ. На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись наявних домовленостей про режим припинення вогню”, – наголосили в ОТУ “Схід”.

Сьогодні, 6 травня, унаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил російськими окупаційними військами загинув піхотинець 93-ї бригади “Холодний Яр” Дмитро Товчигречко.