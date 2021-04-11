Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

“В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, боевики совершили обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

Также районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В штабе сообщили, что вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

С начала текущего года на Донбассе наблюдается обострение. Боевики увеличили количество обстрелов, соответственно, возросло количество боевых потерь ВСУ.