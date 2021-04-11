На Донбассе в субботу, 10 апреля, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

“В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, боевики совершили обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

Также районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В штабе сообщили, что вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

С начала текущего года на Донбассе наблюдается обострение. Боевики увеличили количество обстрелов, соответственно, возросло количество боевых потерь ВСУ.