Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в 14-той отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, в которой он служил.

“Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным ОО “Теребовлянская башня”, военный погиб еще 21 августа в результате пулевого ранения в Новоайдарском районе Луганской области. 23 августа его провели в последний путь. А в Золотниках, где родился Рудик, объявили 3-дневный траур.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью по случаю Дня Независимости. Он отметил, что уже 29 день подряд у него и у всей страны утро действительно хорошее, потому что 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь.

“И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном – пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы – годами. Года – веками, а потом тысячелетиями”, – сказал он.