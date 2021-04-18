На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув боєць ЗСУ, ще один український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угрупування Схід.

Як зазначається, 18 квітня збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів.

“Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення”, — йдеться у повідомленні.

Пораненому військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.