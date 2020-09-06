Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
“За прошедшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела”, – сообщили в штабе.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Также сообщается, что военные и спасатели ГСЧС и личный состав других подразделений Объединенных сил продолжают бороться с лесными и степными пожарами в Луганской области.
Во время тушения пожара огнем были отрезаны двое военнослужащих, сейчас идут поиски.
- Ранее сообщалось, что Украина созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за угроз главаря террористической организации “ДНР” Дениса Пушилина открыть огонь по украинским позициям на Донбассе.