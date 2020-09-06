За прошедшие сутки, 5 сентября, пророссийские боевики не нарушали режим прекращения огня на Донбассе; потерь нет.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

“За прошедшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела”, – сообщили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также сообщается, что военные и спасатели ГСЧС и личный состав других подразделений Объединенных сил продолжают бороться с лесными и степными пожарами в Луганской области.

Во время тушения пожара огнем были отрезаны двое военнослужащих, сейчас идут поиски.