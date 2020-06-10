На Донбассе за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность”, – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели огонь вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкиного и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреливали позиции ООС вблизи Орехового, Хутора Вольного, Шумов, Луганского, Крымского и Новотошковского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на подступах к Павлополю и неподалеку от Хутора Вольного. За текущие сутки потерь среди украинских воинов нет.