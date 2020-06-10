Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность”, – отметили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели огонь вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкиного и Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреливали позиции ООС вблизи Орехового, Хутора Вольного, Шумов, Луганского, Крымского и Новотошковского.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.
От начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на подступах к Павлополю и неподалеку от Хутора Вольного. За текущие сутки потерь среди украинских воинов нет.
- Под Авдеевкой в Донецкой области подорвался автомобиль “Спартан” Вооруженных сил Украины. Ранения получили 10 военнослужащих.